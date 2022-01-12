الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 33 ألفا و548 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

الإمارات
الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 33 ألفًا و548 جرعة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونًا و954 ألفًا و610 جرعات.


وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان مقتضب أوردته وكالة وام الإماراتية، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ضد "كوفيد - 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".


فيما أعلنت الوزارة اليوم، عن تسجيل 4 حالات وفاة و2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2181 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2181 حالة، فيما رفعت إجمالي الإصابات إلى 793 ألفا و314 حالة.

 

ولفت البيان إلى أن 982 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 755 ألفا و670 حالة.

 

ابوظبى لقاح كورونا الإمارات

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وائل لطفي

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