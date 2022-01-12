«أنا قتلت مراتي».. ننشر أول صور للمتهم بذبح زوجته في الدقهلية

حصلت «الدستور» على صور المتهم بذبح زوجته بسبب المخدرات، في منزلهما بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وقال الشهود إن المتهم عقب ارتكاب جريمته خرج لشرفة المنزل «البلكونة» وقال: «أنا ذبحت مراتي»، وألقى نفسه، وأصيب بكسور متفرقة بالجسم.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة على يد زوجها، ذبحًا، في قرية كفر الجنينة التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين مقتل مريم محمد عبد الغني عيسى- 22 عامًا، ذبحًا، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى نبروه، وبالفحص تبين أن وراء الواقعة، زوجها، ويدعى أحمد السيد الصباحي، 35 عامًا.

كما أكد عدد من الأهالي، أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة، ومنها الشابو.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.