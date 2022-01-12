رامز جلال يستعد لتصوير مشاهد «نصي الحلو»

يستعد أبطال عمل فيلم رامز جلال الجديد “نصي الحلو”، لبدء التصوير، وعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية.

وجمعت الجلسات بين كلًا من المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم ورامز جلال وتارا عماد وينتظر صناع الفيلم عودة كلا من حمدي الميرغني من باريس للانضمام لهم.

وانتهى المخرج محمود كريم، من معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات استعدادا لبدء التصوير.

“نصي الحلو” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ومن المنتظر أن ينافس الفيلم خلال موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

ويواصل الفنان رامز جلال حاليًا تحضيرات برنامجه الرمضانى الجديد والذي سيبدأ تصويره في فبراير المقبل بعد الاستقرار على الفكرة والضيوف بالتزامن مع التحضير للفيلم .

واستقرت الشركة المنتجة للفيلم على الابطال المشاركين فى البطولة ومنهم الفنان محمد ثروت الذى وقع بشكل رسمي خلال الأيام الماضية على الانضمام لاسرة الفيلم كما انضم كلا من تارا عماد و ويزو وحمدى الميرغنى لقائمة أبطال الفيلم وجارى التعاقد مع باقى النجوم المشاركين فى العمل.

رامز جلال قدم مؤخرًا فيلم الرعب “أحمد نوتردام” والفيلم شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، بمشاركة كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم.