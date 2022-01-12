الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تكشف نصائح طبية لمنع ظهور الإكزيما أو تخفيف حدتها

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن عدة نصائح لمنع ظهور الإكزيما أو تخفيف حدتها، لافتاً إلى ضرورة استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد، وتجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة. 

ونصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة، وتخفيف الضغط النفسي والتوتر، وتجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره. 

وشددت الهيئة على استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف أو المواد المذيبة الحادة، لافتة إلى أهمية الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد قدمت أمس 10 نصائح لمساعدة الطلاب على زيادة التركيز بمناسبة بدء الامتحانات، مؤكدة أهمية الحرص على تناول الإفطار لإمداد المخ بالطاقة اللازمة للنشاط، مع ضرورة البدء بالمراجعة والمذاكرة باكرا، وذلك لأن قدرة العقل على الاستيعاب تكون أكثر.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحديد ما يحتاج التركيز بدلاً من القيام بالعديد من الأشياء بنصف جهد، ووضع خطة للمذاكرة لتحقيق الإنجاز وقياسه، مع أهمية أخذ الفواصل بدون ضغط كم المذاكرة، مع استخدام أساليب شيقة للمذاكرة مثل عمل البطاقات الملونة، أو الخرائط الذهنية، بالإضافة إلى أجراء اختبارات لنفسك، وذلك لتحديد مدى القدرة الاستيعابية، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بأوقات الاسترخاء وممارسة الرياضة.

وشددت على ضرورة الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في الوقت المناسب في الصباح؛ بشكل يتيح الحصول على قوة حفظ جيدة، كما يجعل المزاج أفضل، وشدد على ضرورة الحفاظ على الانتظام في تطبيق الخطوات السابقة.

هيئة الدواء المصرية الاكزيما رطوبة الجلد التغيرات الحادة درجات الحرارة التعر ق المفرط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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