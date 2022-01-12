برلماني: منتدى الشباب فرصة لبحث قضايا مهمة

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن العالم أجمع ينظر إلى مصر ويتابع الحدث العالمي الهام على أرض السلام بشرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واكد “أبو زيد” أن المنتدى يعد فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر والعالم، حيث المنصة الأكبر للشباب في العالم، منصة الحوار والتواصل وتبادل الرؤى واكتساب خبرات جديدة، وبحث قضايا محورية هامة في ظل حضور كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم.

وقال النائب أحمد أبو زيد، في بيان صحفي له، إن تنظيم منتدى شباب العالم وانعقاده في نسخته الرابعة لتتحدث مدينة شرم الشيخ بكل لغات العالم نجاح كبير للدولة المصرية في هذا التوقيت وبعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا العالمية.

وأضاف أن هذا الحدث العالمي يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب ودعمهم لقيادة المستقبل وتقديم كل الإمكانيات التي تؤهلهم فكرياً وسياسياً وثقافياً حتى يتم الاستفادة من هؤلاء الكوادر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة من 10- 13 يناير الجاري.

وخلال فعاليات افتتاح المنتدى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، دول العالم إلى "العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام"، معتبرا أن "إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم".

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.