مطروح: عودة التيار الكهربائي عقب سقوط عمود إنارة بالضبعة بسبب العوامل الجوية

أكد العميد عصام عبدالغني غانم، رئيس مركز ومدينة الضبعة، سرعة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم في نطاق المركز.

وأوضح رئيس مدينة الضبعة، في بيانٍ إعلامي اليوم الأربعاء، أنه تم تلقي شكوى أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بسقوط أعمدة الإنارة بنطاق قرية سوانى سمالوس، وعلى الفور، تم المتابعة مع هندسة كهرباء سيدي عبدالرحمن لمعاينة الشكوى.

وأشار إلى أنه تم إرسال فنيين من هندسة كهرباء سيدي عبدالرحمن، حيث تبيَّن وجود كسر بعمود منخفض بسبب العوامل الجوية مما أدى إلى سقوط الأسلاك وتمت أعمال الصيانة لإنهاء تلك المشكلة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة الأهالي من الظلام بالمنطقة للمارة والأطفال.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مركز ومدينة الضبعة للتعاون بين الجهات المعنية بنطاق مركز ومدينة الضبعة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.