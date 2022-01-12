محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب بمنتدى شباب العالم

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش مشاركتهم بمنتدى شباب العالم الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد اللواء خالد فودة، بالمشاركة الفعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عن طريق الجناح المميز الذي لفت أنظار جميع حضور المنتدى، فضلًا عن مشاركتهم القوية في ورش المنتدى المختلفة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد إسماعيل والنائب أحمد رمزي والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رحاب عبدالغني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي والنائب علاء مصطفى، والنائب محمود ترك والنائب محمد السباعي، بالإضافة إلى كل من مؤمن السيد، مدير الشئون البرلمانية للتنسيقية، ومحمد حامد وإيمان طلعت وطاهر أبوزيد وسليمان جمعة وحسين صبيح وعرفات العزب، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفت أنظار حضور اليوم الأول والثاني من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري.

كما زار جناح التنسيقية بالمنتدى عدد من ضيوف المؤتمر، منهم وزراء المالية الدكتور محمد معيط، والكهرباء الدكتور محمد شاكر، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة الجزائري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء المنظمات الدولية الذين عبروا عن إعجابهم بفكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى تطورها في معدلات زمنية قصيرة، مما يشير إلى إصرار أعضاء التنسيقية على إنجاح التجربة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها تجارب مماثلة سابقة.