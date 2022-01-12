الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: الدولة أنفقت 400 مليار جنيه للخروج من متاهة الفقر

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت أكثر من 400 مليار جنيه للخروج من متاهة الفقر، مشددًا على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان، لأنه يدمر الحاضر والمستقبل ويقتل الأمل.

وحذر الرئيس السيسي، في مداخلة اليوم الأربعاء خلال جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، من أن الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل وتدخل الدولة في متاهات يصعب الخروج منها كالتخلف والجهل.

وشدد الرئيس، على أن موضوع الفقر من أهم الموضوعات التي نحتاج جميعًا إلى التفكير في مواجهتها، موجهًا التحية إلى شباب مصر لأن منتدى شباب العالم كان نتاج أفكار هؤلاء الشباب.

ونوه الرئيس السيسي بأن مبادرة "حياة كريمة"، التي أصبحت نموذجًا ملهمًا، كانت هي أيضًا أحد أفكار شباب مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفقر مواجهة الفقر منتدى شباب العالم مصر

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