الرئيس السيسي يشهد جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر» بمنتدى الشباب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".

وكان اليومان الماضيان قد شهدا عدة جلسات، كما ألقى عدد من المسئولين الدوليين كلمات بعضها عبر الفيديو كونفرانس، فيما عقدت الجلسة الرئيسية بعد ظهر أمس الأول.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وانطلق عبر 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019. ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.