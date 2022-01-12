إندونيسيا تبدأ حملة التطعيم بالجرعات المعززة من لقاحات «كورونا»

بدأت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، حملة لإعطاء الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في ظل انتشار متحور "أوميكرون" بالبلاد.

وذكرت وكالة أنباء “آنتارا” الإندونيسية، أن كبار السن والمواطنين الذين يعانون من نقص المناعة اصطفوا اليوم، أمام المراكز الصحية للحصول على الجرعة المعززة، لزيادة قدرتهم على التصدي لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 4 ملايين أندونيسي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أمس أنه تقرر توفير الجرعات المعززة مجانا، بعدما ثار جدال مجمعي حول امكانية توفيرها بمقابل مادي.

وقال في بيان صحفي، إن إندونيسيا لديها بالفعل ما يكفي من اللقاحات من عقد شراء لقاح 2021 الذي سيصل إلى إندونيسيا في أوائل عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على لقاحات معززة من دول أخرى من خلال التبرعات مثل مرفق كوفاكس وبرامج التعاون الثنائي.

وبدوره، أوضح وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، أن حملة تطعيم المواطنين بالجرعات المعززة تستهدف إعطاء حوالي 21 مليون إندونيسي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

يذكر أن أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن الدفعة الـ193 من لقاح فيروس كورونا التابع لشركة أسترازينيكا، وصلت إلى البلاد، حيث تضم ما يصل إلى مليون و847 ألف جرعة من خلال مبادرة كوفاكس.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن عثمان كانسونج، المدير العام للإعلام والاتصال العام بوزارة الاتصالات والمعلوماتية قوله، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه الدفعة تؤكد نجاح الدبلوماسية متعددة الأطراف لإندونيسيا في التعامل مع الوباء، بما في ذلك توافر اللقاحات.

ولفت كانسونج إلى أن إندونيسيا أصبحت واحدة من دول الآسيان التي كانت رائدة في التعامل النشط مع جائحة كورونا على المستوى الإقليمي، مشددًا على أن إندونيسيا تشجع المبادرات المختلفة، وتعزز آليات المرونة الصحية في الآسيان.

