خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لاستخراج الكارت الخدمي الذي يعد الوسيلة الوحيدة التي يحصل بها ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة قانونا لذلك يستعرض الدستور الأوراق المطلوبة للتقديم وشروط الحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022

يستوجب وجود الكارت الخدمي لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المميزات التي منحها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بتحسين شؤون الأشخاص من ذوي الإعاقات حيث يمكن الاستعلام عنه بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا اللينك rdis.moss.gov.eg.

اختيار أيقونة الكارت الخدمي لذوي الإعاقة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة عن المتقدم.

تدوين بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

تحديد نوع الإعاقة ودرجتها وفقا للتقارير الطبية.

تسجيل بيانات المستشفى التي تم إجراء الكشف الطبي بها.

النقر على زر الاستعلام.

ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها بالتفصيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على الكارت الخدمي للمعاقين

يمكن تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم على الكارت الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي حيث تجرى كافة الإجراءات بشكل إلكتروني لتسهيلها على ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات وتتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للمعاق.

صورة شخصية حديثة 4*6.

التقرير الطبي الموضح للحالة الصحية كاملة من مستشفى حكومي.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من البطاقة الخدمية في حالة تجديدها.

صورة بطاقة ولي الأمر للقصر.

يذكر أنه يجب أن يكون التقرير الطبي ممهور بختم شعار الجمهورية ويتم حجز موعد له عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

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رابط الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

شروط الحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 من الأمور التي زاد نسب البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية حيث يشترط في المتقدم للحصول عليها مايلي:-