السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلمانى بشأن مشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

سيارات ذوي الاعاقة
سيارات ذوي الاعاقة

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة  بشأن حالة الغضب الشديد بين عدد كبير من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب عدم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والمشكلات التي تواجههم في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وأوضحت أن السيستم الخاص بوزارة الصحة لا يعمل، وباستمرار لا يقبل أى طلبات،  تحديدًا المنوط به تسجيل الحالات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت النائبة إلى أن الكثيرين حاولوا مرارًا وتكرارا التسجيل عبر موقع وزارة الصحة ولكن دون جدوى فى جميع اوقات اليوم، مما يمنع الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وحاولوا التواصل مع وزارة الصحة لكن دون جدوى، ولا يتم الرد على التظلمات.

وقالت النائبة: عندما تم التواصل من جانبهم مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 15044 لاستقبال كل الشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، أفادوا بأنه لابد من التسجيل عبر موقع وزارة الصحة أولًا وفى حاله موافقة وزارة الصحة يبدأ العمل على إصدار الكارت بواسطة التضامن الاجتماعي.

وتابعت: هذه البطاقة لها العديد من المزايا منها الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، والإعفاء من الضرائب، وخصومات على الأندية الرياضية، والدمج في المدارس، والجمع بين معاشين، والكشف المجاني في المستشفيات، والدمج في المعاهد والجامعات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

وأوضحت: أنه من دون البطاقة لن يمكن الاستفادة بهذه الإعفاءات المقررة لهم، وذلك بسبب الإهمال التقني والفنى للموقع الإلكتروني بوزارة الصحة، فجهود الدولة تذهب هباء نتاج مثل هذه الترهات التى قد يكون المتسب بعضًا فيها من الموظفين منعدمي الضمير.

وأشارت إلى أن الدولة بذلهت جهودًا عظيمة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل ذوى الإعاقة، لكن هناك من يريد إفساد هذه المجهودات، وتصدير المعاناة لأصحاب الهمم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة التحرك لحل مشكلة موقع وزارة الصحة الإلكتروني ورفضه قبول التسجيل من جانب ذوى الإعاقة، ومحاسبة المتسبب فى ذلك من خلال فتح تحقيق موسع فى هذه الواقعة، أو إيجاد بدائل أخرى من شأنها سرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

السيسي مستشفيات سيارات الضرائب مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة آمال رزق الله السيارات التضامن الاجتماعي

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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