نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 وكيفية حجز موعد كشف الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن النتيجة للكشف الطبي بسيارات المعاقين 2021 وتكثر عمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل".

وتحرص "الدستور" على تقديم الخدمات بشكل يكون واضح وبسيط من خلال الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب طبقا للقانون.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021؟

يسعى ذو الهمم للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الموقع الرسمي المتخصص لـ "المجالس الطبية المتخصصة" التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال الرقم القومى وأيضًا كلمة سر عبر الرابط الرسمي التالي:

http://car.smcegy.com/

في هذا الإطار، نشر الموقع الرسمي لـ "المجلس الطبي المتخصص" الذي يتبعه وزارة الصحة، ما يتيح تفسير المطلوب من الكشف وأيضًا متابعة المواعيد من أجل حجز "الكشف الطبي للسيارات" التي تكون معفاة من الجمارك يوميًا من الواحدة ظهرًا خلال كل يوم في أيام العمل الرسمية، والتي يلزم اتباعها دائما.

فيما يخص ‏حصول ذوي الهمم على كارت خدمات متكاملة وقامت وزارة الصحة المصرية بعمل رابطا إلكترونيا للقيام بالحجز لمواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على السيارة التي تكون من الجمارك طبقا لرقم 10 لسنة 2018، والتي تتم كل يوم من الواحدة ظهراً في أيام العمل الرسمية. حيث يقوم بالضغط على الحجز لموعد الكشف الطبي للحصول على السيارة المعفاة من الجمارك، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة.‏

الشروط الرسمية للحصول على سيارات المعاقين 2021

- ألا يقل السن للمتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصل على سيارة معفاة من جمارك للمعاقين عن 18 عاماً.

- أن تكون إعاقة قوية، بحيث أن تقوم بمنع المواطن أن يقود السيارات العادية، على أن تكون البطاقة للمواطن سارية.

- الحصول على التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة، يشرح نوع الإعاقة وخطورتها بالشخص، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة الأشهر، ومدة استخراج التصريح.

- وبعد المعرفة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات معاقين 2021، أن يكون المواطن مصري الجنسية.

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