الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«قيدوا أنفسهم بالمواسير».. كيف نجا سكان كنتاكي الأمريكية من الأعاصير؟

الاعاصير تدمر ولاية
الاعاصير تدمر ولاية كنتاكي

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن سكان ولاية كنتاكي استيقظوا صباح اليوم، ليجد الكثير منهم أنهم بدون كهرباء أو غاز أو حتى سقف فوق رءوسهم، ووجدوا منظر طبيعي أصابته سلسلة من الأعاصير القوية التي يخشى المسئولون أنها قتلت ما لا يقل عن 100 شخص بينما دمرت المباني والمنازل وأي شيء آخر في طريقهم.

وقالت السلطات إن أملها ضئيل في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لكن عمال الإنقاذ واصلوا تنظيف الحقول من الأنقاض، وأنقذ السكان متعلقاتهم التي عثروا عليها.

وأوضحت الوكالة أن الأعاصير اتحدت وشكلت إعصارًا ضخمًا وقطع مسارًا بطول 300 كيلومتر عبر الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليلة الجمعة، وتسبب في مقتل 6 عمال في مستودع أمازون في إلينوي، بينما لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في دار لرعاية المسنين في أركنساس بعد أن مزق الإعصار حجرته، وترك أكثر من 70 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية تينيسي.

وتابعت أنه رغم هذه الخسائر، إلا أن بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي، كانت الأكثر تضررًا حيث دمرت الأعاصير القوية - التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الشتاء - مصنعًا للشموع والنار ومراكز الشرطة، وعبر البلدة التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف شخص في الركن الجنوبي الغربي من الولاية، سوت منازلها بالأرض أو فقدت أسقفها واقتلعت الأشجار العملاقة وإشارات في الشوارع.

 وأشارت إلى أن المواطنين مشطوا حطام منازلهم بحثًا عن ممتلكاتهم حتى حل الليل يوم السبت، ثم غرق الظلام في المدينة التي كانت محرومة من الكهرباء ، باستثناء المصابيح الكاشفة العرضية والمصابيح الأمامية لسيارات الطوارئ.

روايات مفزعة

نام تيموثي ماكديل، 48 عامًا، فني إصلاح ثلاجات، ليلة السبت بدون ماء أو كهرباء في منزله في مايفيلد، الذي اشتراه والديه في عام 1992، وكسر أحد عواميد الهواتف نافذة وتمزق الجزء الخارجي من الطوب، تاركًا غرفًا بأكملها مكشوفة.

في ليلة العاصفة، قيد نفسه وزوجته وحفيديه، في أنبوب تصريف في قبوهم باستخدام حبل وانتظر حتى انتهى الاعصار.

قال مكديل عن الأطفال: "كانوا جنودًا، لم يبكوا كثيرًا.. أنا وزوجتي كنا نبكي خائفين من أن نفقد الأطفال، وهم لا يفكرون في ذلك".

وبينما كان ستيف رايت، 61 عامًا، يتجول بحثًا عن الغاز صباح الأحد، متوترًا لأنه كان ينفد، كان يفكر كيف قد نجت شقته إلى حد كبير.

وبعد انتهاء العاصفة، أخذ مصباحًا يدويًا وبدأ يتجول في المدينة بحثًا عن أشخاص قد يكونون محاصرين، وقال إنه انتهى به الأمر بمساعدة أب في إخراج طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات من تحت الأنقاض.

قال وهو يشير إلى الحطام الذي كان منزلًا من طابقين: "كان الأمر سيئًا، لقد ساعدت في إخراج طفل ميت، هنا بالضبط، صليت من أجلهما، كان هذا كل ما يمكنني فعله".

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