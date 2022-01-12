الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزراء التعدين العرب يؤيدون مقترح مصر بشأن «الطاقة النظيفة»

المناخ
المناخ

وافق الوزراء المشاركون في الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب المنعقد بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بالإجماع على دعوة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لإعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة، تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام، تأكيدًا على التزام الدول العربية في هذا الشأن.
وأوصى المشاركون بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة، كما وافق الاجتماع على إطلاق مشروع أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم الأربعاء.
وألقى "الملا" كلمة مصر أمام الاجتماع، بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ولفيف من الوزراء العرب، وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي بمشاركة أكثر من 100 دولة.
ولفت "الملا" إلى أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا لتطوير صناعة التعدين انطلاقًا من رؤية (مصر-2030)، موضحًا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كل التحديات المحلية والدولية.
وأشار إلى وجود فرص هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية، وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.
واستعرض "الملا" أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري، وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة.
كما جرى تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الإتاوة والضرائب، فضلًا عن تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي وبتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

الرياض الثروة المعدنية التعدين السعودية المملكة

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وزراء التعدين العرب يؤيدون مقترح مصر بشأن «الطاقة النظيفة»

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