الذرة بـ5170 جنيهًا والنخالة بـ3800.. أسعار الأعلاف في الأسواق
شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا اليوم الأربعاء في الأسواق لأغلب الأنواع سواء أعلاف الماشية أو أعلاف الدواجن، وقد سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“: 5150 جنيهًا، كما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 5150 جنيهًا، في حين سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 50250 جنيهًا.
وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 8 جنيهات فيما بلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” : 5650 جنيهًا، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص: 9800 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% : 8750 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أعلاف كسب صويا 46% محلي: 9000 جنيه.
وسجلت طن أعلاف صويا فول فات “بذرة مستوردة”: 11200 جنيه، فيما سجلت طن أعلاف صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10900 جنيه، وسجلت طن أعلاف صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11000 جنيه، فيما سجلت طن أعلاف صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية”: 11000 جنيه.
وبلغ طن أعلاف كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما بلغ طن ردة بران ”محلي” : 3850 جنيهًا، وبلغ طن جيلوتين ”مستورد”: 14950 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أعلاف جيلوتين ”محلي”: 14750 جنيهًا، وسجل سعر طن النخالة الخشنة: 3800 جنيه بينما سجل سعر الطن و3700 جنيه فى شمال سيناء، فيما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا
وسجل سعر طن أعلاف الدواجن بادي 23 % : 8700 جنيه، بينما سجل طن أعلاف دواجن نامي 21%: 8550 جنيهًا، وسجل طن أعلاف دواجن ناهي 19%: ”8350 جنيهًا، بينما سجل طن أعلاف دواجن بادي نامي: 8150 جنيهًا.
وسجل طن أعلاف دواجن بياض 18%: 7550 جنيه، وسجل طن أعلاف دواجن بياض 17%: 7400 جنيه، بينما سجل طن أعلاف دواجن بياض 16%: 7300 جنيه، في سجل طن أعلاف دواجن بياض 14%: 6750 جنيهًا.