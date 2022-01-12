الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أمريكية تحذر: معظم الأمريكيين فى طريقهم للإصابة بكورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

 حذرت جانيت وودكوك، القائمة بعمل رئيس الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف.دي.إيه"، من أن معظم المواطنين الأمريكيين سيصابون بفيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال جلسة بمجلس الشيوخ وجه خلالها المشرعون من أعضاء المجلس من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري انتقادات لاذعة للمسئولة، بسبب هذا التحذير.

وأوصت وودكوك بمواصلة مسار التصدي للجائحة حتى تتراجع معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون مع تعزيز قدرات المستشفيات والخدمات الضرورية المطلوبة لها قبل أن يعاد تقييم التعامل الراهن مع الجائحة.

وذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية، أن المشرعين اعتبروا أن تحذير وودكوك يتسبب في حالات إحباط لدى المواطنين بشأن مدى نجاح استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة الجائحة.

يأتي هذا بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة أرقامًا قياسية في أعداد من ينقلون إلى المستشفيات الأمريكية من المصابين بفيروس كورونا إلى جانب ارتفاع معدلات الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة 146 ألف حالة إصابة ازدحمت بهم المستشفيات، كما أن متوسط الوفيات بلغ نحو 1645 حالة يوميًا بعد أن كان هذا المتوسط 1048 في أول شهر ديسمبر الماضي.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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