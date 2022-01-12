الدنمارك ترسل فرقاطة ومقاتلات "إف-16" إلى البلطيق لـمواجهة روسيا

كشفت سفيرة الدنمارك في إستونيا، كريستينا ميسكوفياك بيكفارد، أن كوبنهاجن عرضت على الناتو إرسال فرقاطة "بيتر ويلمويس" و4 مقاتلات من طراز "إف-16" إلى منطقة البلطيق لتعزيز أمنها.

وفي تصريحات أدلت بها للتلفزيون الإستوني، قالت السفيرة إن هذه الخطوة "ضرورية لإظهار وحدة صف الناتو والتصدي لتصرفات روسيا العدوانية بالقرب من حدود أوكرانيا".

وقالت بيكفارد إن الناتو رحب بالمبادرة المذكورة وإن "هناك دعما قويا جدا في البرلمان الدنماركي لمساهمة الدنمارك في تأمين بحر البلطيق".

ومن المقرر أن تصل الفرقاطة الدنماركية إلى بحر البلطيق أواسط يناير الجاري لمدة ثلاثة اشهر، أما مقاتلات "إف-16" فسيتم إرسالها إلى قاعدة شياولياي في ليتوانيا، والتي سبق أن استقبلت 8 مقاتلات دنماركية.

من جانبه وصف وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت عرض الدنمارك بأنه يمثل "رسالة رادعة قوية" بالنسبة إلى موسكو. وبحسب الوزير فإنه في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى "زرع الشقاق" في صف الحلفاء، يأتي قرار الدنمارك دليلا على توطيد العلاقات بين الحلفاء".

و علي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن تسجيل 783 حالة وفاة و17525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما فيها 4635 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، في تقريرها اليومي، بشأن الوضع الوبائي في البلاد أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة وباء كوفيد- 19 سجل أيضا في ذات المدة الزمنية، تماثل 25216 مصابا للشفاء.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإصابات بالوباء في روسيا منذ انتشاره وصل إلى عشرة ملايين و684204 مصابين، توفي من بينهم 317687 شخصاً، وتعافى من الإصابة تسعة ملايين و732018 شخصاً.

وسجلت روسيا أمس 741 حالة وفاة و15830 إصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا.

وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 بالمئة.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن، في وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.