الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جناح تنسيقية شباب الأحزاب يلفت الأنظار في أول وثاني أيام منتدى شباب العالم

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

لفت جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنظار حضور اليوم الأول والثاني من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري.

بدأ اليوم بحفل افتتاح المنتدى بحضور الرئيس السيسي وعدد من رؤساء الدول والوزراء والحكومات والمسئولين الدوليين، وعدد كبير من أعضاء التنسيقية.

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كما زار جناح التنسيقية بالمنتدى عدد من ضيوف المؤتمر، منهم وزراء المالية الدكتور محمد معيط والكهرباء الدكتور محمد شاكر والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة الجزائري بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء المنظمات الدولية الذين عبروا عن إعجابهم بفكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى تطورها في معدلات زمنية قصيرة، مما يشير إلى إصرار أعضاء التنسيقية على إنجاح التجربة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها تجارب مماثلة سابقة.

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تكريم أعضاء التنسيقية المشاركون في ورشة عمل «جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠» 

وقامت مؤسسة «شيل إكسبلورر» وإدارة منتدى شباب العالم بتكريم أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تم تنفيذها على مدار يومي ٨ و٩ يناير على هامش المنتدى تحت عنوان «جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠».

وشارك من أعضاء التنسيقية النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وأحمد يحيي ومؤمن سيد ومحمد الصعيدي.

ويأتي هذا التكريم في ضوء المساهمة الفعالة لأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في فعاليات ورشة العمل من خلال المشاركة في النقاشات حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر جائحة كورونا وتأثير تلك المشكلات على مجالات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

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وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة تعزيز الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الطبية وكذلك الاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول والزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية.

وكذلك الاهتمام بالمبادرات الصحية وتنفيذها بمختلف التخصصات والأعمار مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيرس سي والاهتمام بالمبادرات الشبابية التي تهدف للحفاظ على الصحة مثل الاقتلاع عن التدخين والابتعاد عن الإدمان، وتطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية والمتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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جناح تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين افتتاح المنتدى مدينة شرم الشيخ مؤتمر الرئيس الرئيس السيسي شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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