الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء احتراق كشك وتفحم محتوياته في حلوان

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق هائل نشب داخل كشك بمنطقة حلوان وتسبب في تفحم محتوياته ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

البداية بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بكشك كائن بامتداد شارع منصور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق بكشك مغلق مكون من الصاج بالكامل.

كما تبين من الفحص حدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات العشوائية بالكشك المستمدة من عمود انارة بجوار الكشك  مما أدى إلى نشوب الحريق داخل الكشك.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

السيطرة حريق كشك تفحم حلوان

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وائل لطفي

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