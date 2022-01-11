الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب أحمد أبوهشيمة يشيد بالتنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم

النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة

أشاد النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالتنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والمشاركة الفعالة من قبل الشباب المشاركين في الجلسات المختلفة وكذلك الورش التحضيرية.

وأكد أبوهشيمة، أن منتدى شباب العالم جعل مصر قبلة للمثقفين والاقتصاديين والسياسيين من كل دول العالم، ورسخ لريادة مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة الاستعانة بالشباب لرسم المستقبل وتمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف أبوهشيمة بمساهمة المنتدى في  تنمية قدرات الشباب السياسية والاقتصادية لبناء دولهم ومجتمعاتهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وأشار إلى أن ذلك الحدث له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام وتحقيق طفرة كبيرة في السياحة والتنمية الاقتصادية في مصر.

النائب أحمد أبوهشيمة 
النائب أحمد أبوهشيمة 
النائب أحمد أبوهشيمة 

رئيس التحرير

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