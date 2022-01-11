الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ يتهم فتاتين بقتل والدهما «معنويًا» فى الغربية

جثة
جثة

تقدم وكيل الزوجة الثانية لعجوز توفي بسبب خلافات أسرية مع بناته ببلاغ رسمي ضدهما والتورط في قتل أبيهما معنويا بالغربية من خلال اتهامه بالزنا وارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة عقب وفاة أمهما، الأمر الذي تسبب في دخوله بأزمة نفسية حادة أودت بحياته.

كشف المحامي في بلاغه الرسمي باتهام الفتاتين باقتحام شقة والدهما واستولتا علي منقولاته وأخذتا سيارته الخاصة حال دفنه بمقابر أسرته بالسنطة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول «أحمد.ع.ض» 61 عاما، جثة هامدة عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله المستشفى وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث القسم، أن وراء ارتكاب الواقعة بنات المجني عليه بحسب ما جاء في أقول الزوجة بمحضر الشرطة في قسم ثان طنطا، يحمل رقم 171 إداري، لافتة إلى أن حالته الصحية ساءت بسبب تعدي بناته عليه بالسب والقذف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من صحة أقوال الزوجة.

المباحث الشرطة التصريح بدفن مستشفى طنطا محافظة الغربية البحث الجنائي بسبب خلافات جثة هامدة الدورة الدموية

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