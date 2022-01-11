الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تكريم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المشاركين في ورشة عمل «جائحة كورونا»

تكريم أعضاء تنسيقية
تكريم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كرمت مؤسسة شيل إكسبلورر وإدارة منتدى شباب العالم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تم تنفيذها على مدار يومي ٨ ، ٩ يناير على هامش المنتدى تحت عنوان "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠".

وقد شارك من أعضاء التنسيقية النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وأحمد يحيى، ومؤمن سيد، ومحمد الصعيدي.

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ويأتي هذا التكريم في ضوء المساهمة الفعالة لأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في فاعليات ورشة العمل من خلال المشاركة في النقاشات حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر جائحة كورونا وتأثير تلك المشكلات على مجالات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة  تعزيز الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الطبية وكذلك الاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول والزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية.

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وكذلك الاهتمام بالمبادرات الصحية وتنفيذها بمختلف التخصصات والاعمار مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيروس سى والاهتمام بالمبادرات الشبابية التى تهدف للحفاظ على الصحة مثل الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الإدمان.

وتطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية والمتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المنتدي جائحة كورونا منتدى شباب العالم التنسيقية النائبة أميرة صابر الاقلاع عن التدخين الادمان

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