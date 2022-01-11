التصربح بدفن جثة طفل صدمه ميكروباص بأرض اللواء

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة طفل دهسه ميكروباص في منطقة أرض اللواء بالجيزة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الصفة التشريحية للجثة.

ولقي طفل مصرعه متأثراً بإصابته بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بمنطقة ارض اللواء بمحافظة الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء سيره بالطريق صدمته سيارة ميكروباص، تمكنت القوات من ضبط السائق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.