الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بنى سويف

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلبت في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق “أهناسيا - بني سويف” وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلبت في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق اهناسيا- بني سويف ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت خمس سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم كلًا من "فاطمة سلام عبدالعال 20 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ونصر بكري عبدالعزيز 50 سنة، فلاح مصاباً باشتباه خلع بالكتف اليمني، ايه يوسف محمد 19 سنة، طالب مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ويوسف أشرف عيد 19 سنة،  طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج،  وبلال عبد الناصر سعد 27 سنة، مصاباً بكسر بالعمود الفقري، ومحمد شعبان عيد 19 سنة طالب مصاباً بتر بالذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 

بني سويف انقلاب سيارة ميكروباص دراجة بخارية الترع مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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