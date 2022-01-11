الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بالجيزة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالرصيف بالطريق السياحي بالمنصورية.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات المرورية مفاده، وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بالطريق السياحي من طريق الفيوم قبل نزلة المنصورية.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالرصيف، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تبلغ من العمر، 40 سنة، وسائق وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الهرم، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيدة مصرع حادث انقلاب سيارة ملاكي

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