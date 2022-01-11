مصرع سيدة وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بالجيزة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالرصيف بالطريق السياحي بالمنصورية.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات المرورية مفاده، وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بالطريق السياحي من طريق الفيوم قبل نزلة المنصورية.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالرصيف، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تبلغ من العمر، 40 سنة، وسائق وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الهرم، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.