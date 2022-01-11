الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كسر فى الحوض.. التحقيق فى سقوط طفل من علو بمدرسة بكفر شكر

سقوط
سقوط

تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في إصابة  طفل بجروح وكسور متفرقة بالجسم،  إثر سقوطه من علو داخل إحدى المدارس بكفر شكر بمحافظة القليوبية. 

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بوجود طفل مصاب داخل إحدى المدارس الابتدائية بقرية البقاشين مركز كفر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة “ي. س” 12 سنة، باشتباه كسر بالحوض وتم نقله لمستشفى كفر شكر لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي قررت الإستعلام عن الحالة الصحية للطفل المصاب وطلبت التحريات الأمنية حول الحادث واستدعاء مسئولين بالمدرسة للاستماع لأقوالهم.

كسور متفرقة بالجسم المدارس محافظة القليوبية طفل المدارس الابتدائية

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