الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

استقبال 705 ألف حالة في مستشفيات البحر الأحمر خلال 2021

الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن نشاط وأعمال المستشفيات العامة والنوعية بالمحافظة خلال عام 2021، مؤكدًا أن مستشفيات المحافظة العامة والنوعية استقبلت خلال العام  عدد 705698 مريض، كما تم الكشف على عدد 452498 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية لـ15986، كما تم إجراء عدد 3637 عملية ما بين كبرى وصغرى وذات مهارة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه تم إجراء عدد 3386 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، وتم إجراء 15312 جلسة علاج طبيعي لعدد 3540 حالة، فيما تم عمل أشعة عادية لـ 50784 حالة، بالإضافة إلى عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ14631 حالة، وتم عمل أشعة مقطعية  لـ27670 حالة، كما تم إجراء رنين مغناطيسي لـ748 حالة، إلى جانب إجراء عدد أشعة “إيكو” على القلب ورسم قلب لـ 8747 حالة، كما تم إجراء أشعة “دوبلر” لـ2067 حالة، كما تم إجراء أشعة “ماموجرام” لعدد 653 حالة، وذلك بالإضافة إلى إجراء عدد  29022 جلسة غسيل كلوي موزعة على ثلاث شرائح إيجابي فيروس C/B  والسلبي منها لعدد 297 مريض".

وأوضح مرعي أنه تم استقبال 1258 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 1999 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.

وكيل وزارة الصحة غسيل كلوي مستشفى وزارة الصحة محافظة مستشفيات نفقة الدولة البحر الاحمر صحة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر عام 2021 الخدمات الطبية تقديم الخدمة الطبية قوافل طبية علاجية خلال عام 2021

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