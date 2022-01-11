موريتانيا: قادرون على مواجهة الارتفاع المتزايد لإصابات كورونا

قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.

ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 49673 حالة، فيما تم شفاء 123 مصابًا، ليوصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39876 حالة، وتم تسجيل وفاة مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 888 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها تمكنت حتى مساء اليوم الاثنين من تطعيم مليون و402 ألف و845 شخصًا، من بينهم 935 ألفا و15 شخصا أكملوا عملية التطعيم.

وعلى صعيد آخر، ناقش وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالعاصمة نواكشوط، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأخيرة في مالي.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن اللقاء يأتي بعد التطورات المتسارعة في أعقاب رفض المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مقترح المجلس العسكري الانتقالي المالي بتمديد الفترة الانتقالية لعامين.

وتلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت سابق اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الغاني الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نانا آكوفو آدو، حيث اطّلع الرئيس الموريتاني على القرارات التي اتخذتها المجموعة -خلال قمتها الاستثنائية التي عقدت أمس الأحد بالعاصمة الغانية آكرا- بخصوص الوضع الحالي في جمهورية مالي الشقيقة، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور بهذا الشأن.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أكد حرص موريتانيا على أن يتجاوز الأشقاء في مالي الصعوبات الحالية، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلدهم.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، ورد حكام باماكو بالإغلاق الرسمي للحدود البرية والجوية لبلادهم مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واعتبروا ذلك معاملة بالمثل.