زاهي حواس: منتدى شباب العالم يعد ترويجًا عالميًا للسياحة المصرية

أشاد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ورئيس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، بالتنظيم المميز والفريد للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأكد «حواس»، في بيان اليوم الإثنين، أن المنتدى يسهم في إنعاش قطاع السياحة بعد الصورة الإيجابية التي كونها الشباب المشارك من مختلف الجنسيات عن مصر، مشيرا إلى أنهم سيروجون لمصر في بلادهم.

وأضاف، أن مصر بلد الأمن والآمان ورائدة تقود العالم أجمع منذ 5 آلاف سنة، مؤكدًا على فكرة تنظيم لقاء عالمي للشباب لم تحدث في العالم لكن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت القيام بذلك.

وأوضح، أن المنتدى يهدف إلى تجميع شباب العالم لتبادل الأفكار والإخاء حتى يعيش العالم في سلام.

وقد أبرزت وسائل الإعلام العالمية مساء اليوم، الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، خلال الجلسة التي عقدت اليوم بالمنتدى، بالإضافة إلى كلمات المسئولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل.

وتناول الإعلام العربي المحاور توجيه الرئيس المصري دعوة من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، واهتمام المنتدى بقضايا تمس المجتمعات كافة، وضرورة أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم، وإنشاء مجلس شباب تابع لمنظمة الصحة العالمية؛ للتأكد من انخراطهم بالمجتمع، ودور الشباب في إنتاج الأفكار.

بينما أبرز الإعلام الأوروبي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، وتضامن مصر مع لبنان وتشديد «ميقاتي على أهمية دور مصر في دعم لبنان.

في حين ركز الإعلام الأمريكي على كلمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال المنتدى، التي أكد فيها أن الانتخابات النيابية التي سُتجري في بلاده الربيع المقبل ستشكل فرصة لشباب لبنان؛ ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم فيما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ لبنان.