أكاديمي إماراتي: منتدى شباب العالم يعبر عن الثقة في الشباب

قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتية، إن أهمية منتدى الشباب العالم في مصر، تنطلق من قناعة ان هذا «عصر الشباب وهذا زمنهم وهذا مستقبلهم»، مضيفًا : وعليهم صنعه وعلينا الثقة بهم.‏

أكد الأكاديمي الإماراتي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الشباب هم المستقبل والاستثمار في شباب العالم هو استثمار في مستقبل العالم، كما أن الاستثمار في الشباب العربي هو استثمار في مستقبل هذا الوطن العربي.

وأضاف:« لقد أكد نموذج الإمارات ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار واتضح ان الثقة فيهم في محلها، وتأكد انهم بمستوى المسؤولية وبجدارة واقتدار، ومعظم وزراء الإمارات اليوم من الشباب والإمارات تتصدر المشهد التنموي والمعرفي العربي والشرق أوسطي».

وزيرة الدولة للشباب الإماراتية تشارك في «منتدى شباب العالم»

من جانبها أعربت وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية شما المزروعي، عن تقديرها للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، قائلة: «سعيدة للتواجد بين أهلنا ووطنا الثاني مصر».

وأضافت، خلال جلسة بعنوان «جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد» ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مساء الاثنين، أن «مصر لها مكانة خاصة بين آل زايد»، قائلة: «نتفق أننا نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر».

واستشهدت بمقولة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية»، مؤكدة أن «مصر بالنسبة للجميع هي القلب».

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.