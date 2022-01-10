إحالة المتهم بسرقة سيارة لمساومة مالكها على مبلغ مالى بالشروق

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم، عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بقصد مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي بالشروق، لمحكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وفي وقتٍ لاحق ورد له اتصال هاتفي ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد القائم بالمساومة، وتبين أنه «عاطل- مقيم بالجيزة».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المستولى عليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر باقتصار دوره على المساومة فقط، وتحصل على السـيارة مـن «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين»، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بتحصيله على السيارة من أحد الأشخاص «عاطل – مقيم بالجيزة - له معلومات جنائية»، بقصد مساومة مالكها واقتسام مبلغ المساومة فيما بينهم.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.