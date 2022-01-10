الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة ترويج المخدرات في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة الأمن بأسوان في القبض على 3 عناصر إجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 عاطلين متهمين بترويج المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش و5 قطع سلاح ناري، كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة .عن تحرير نحو  553 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط  دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير  85 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفوري في 89مخالفة وتحرير 108 مخالفة غرامة ونش ، وسحب  تراخيص 40 مسببات الحوادث وسحب  تراخيص 106 حالة لعدم قبول التصالح  كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

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