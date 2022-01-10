لبنان.. فتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الإثنين، فتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية، بدءاً من 10 من يناير الحالي حتى منتصف ليل 15 من مارس المقبل.

وطلبت الوزارة من المرشحين التقدم بنموذج عند كاتب العدل موقّع منهم شخصياً، يتضمّن اسم المرشح الثلاثي والدائرة التي ينوي الترشح فيها.

وطالبت الوزارة بإيداع مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية في وزارة المالية كشرط للترشيح، بعد أن كان في الانتخابات السابقة 8 ملايين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم".

وفي كلمة له، خلال مشاركته في منتدى شباب العالم، أكد ميقاتي أن "الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود".

وتوجه ميقاتي إلى شباب لبنان بالقول: "إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزمات حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسما كبيرا من أبناء لبنان إلى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة أمامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروج من المسئولية أو التخلي عنها أو الهجرة من الوطن".

وأكد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية، بـ"المصادقة على إطار عمل محدّث للسياسة الوطنية للشباب، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ظهور جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان". وأضاف "يجري حاليًا تطوير خطة العمل هذه بالشراكة مع المجتمع المدني والجهات المعنية، وبمجرد اكتمالها، سيتم اقرارها حسب الاصول".