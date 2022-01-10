الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «عصابة سرقة المساكن» بأسلوب كسر الباب في التجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة التجمع، وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "عصام .م"، "تامر .ع"، "إبراهيم .أ"عاطلين، وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة التجمع.

وأقر المتهمون بارتكابهم سبع وقائع سرقة شقق سكنية بمحيط القاهرة الجديدة، وأقروا ببيع المسروقات لدى عميلهم بمنطقة المرج. 

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب وأقروا بأنهم وراء سرقة سبع شقق سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس نيابة متهمين سرقة شقق

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