الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفراء «مشوارى» يشاركون فى جلسات منتدى شباب العالم

سفراء مشواري
سفراء مشواري

ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة مجموعة من شباب سفراء برنامج «مشواري» بالمنتدى في نسخته الرابعة، وذلك في جلسة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد كورونا»، وجلسة «تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال».

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن منتدى شباب العالم يعد فرصةً عظيمةً أمام الشباب لتبادل الأفكار والأطروحات والنقاشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الدول وآليات المواجهة، علاوة على استعراض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية وريادة الأعمال، والمبادرات التي تتبناها في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى المبادرات الشبابية وتدعم ريادة الأعمال عبر حزمة من البرامج التدريبية، انطلاقًا من الإيمان بأهمية مجال ريادة الأعمال كأحد العناصر الرئيسية التي تدفع عجلة الاقتصاد، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج «مشواري» من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تطبيقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ويشمل التدريب تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

«على لسان مقربين».. اللحظات الأخيرة فى صراع وائل الإبراشى مع كورونا

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

ولى العهد الأردنى: شكرًا للرئيس السيسى على تنظيم هذا المنتدى

رئيس «الصندوق السعودي للتنمية» يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا