سفراء «مشوارى» يشاركون فى جلسات منتدى شباب العالم

ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة مجموعة من شباب سفراء برنامج «مشواري» بالمنتدى في نسخته الرابعة، وذلك في جلسة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد كورونا»، وجلسة «تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال».

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن منتدى شباب العالم يعد فرصةً عظيمةً أمام الشباب لتبادل الأفكار والأطروحات والنقاشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الدول وآليات المواجهة، علاوة على استعراض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية وريادة الأعمال، والمبادرات التي تتبناها في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى المبادرات الشبابية وتدعم ريادة الأعمال عبر حزمة من البرامج التدريبية، انطلاقًا من الإيمان بأهمية مجال ريادة الأعمال كأحد العناصر الرئيسية التي تدفع عجلة الاقتصاد، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج «مشواري» من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تطبيقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ويشمل التدريب تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية.