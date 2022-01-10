مصر والإمارات تبحثان التعاون فى تنمية وتطوير قدرات الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، شما المزروعي، وزيرة الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات، نائب رئيس مركز الشباب العربي، اليوم الإثنين، وذلك على هامش مشاركتها كمتحدثة في الجلسة العامة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب وزير الشباب والرياضة بشما المزروعي مشيداً بجهودها في تنمية وتطوير قدرات الشباب الإماراتي.

تناول اللقاء النقاش حول البرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها في البلدين لتنمية وبناء قدرات الشباب، مشيدين بالعلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تناول اللقاء كيفية تفعيل التعاون الثنائي على مستوى الشباب مع إعلان مبادئ الشراكة المتوقعة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز الشباب العربي انطلاقاً من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك وإدراكاً لأهمية خدمة قطاع الشباب والمشاركة الفعالة للشباب العربي وتنفيذ المبادرات التي من شأنها الوقوف على احتياجات وخدمة الشباب العربي.

وتناقش الوزيران حول أهمية الشراكة بين الوزارة ومركز الشباب العربي، والتي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجالات المشروعات والبرامج والمبادرات التي تحقق فائدة للشباب العربي بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة.

كما أشار الوزيران إلى ضرورة تشجيع الشباب في الوطن العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات في إطار تمكين الشباب العربي، بالإضافة إلى حث الشباب على الاشتراك في منصة أبحاث الشباب العربي ونشر بحوثهم عليها.