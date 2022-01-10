يسرا تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة» بمدينة السادس من أكتوبر

تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل أسم “أحلام سعيدة” والمقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

وتصور يسرا اليوم عدد من المشاهد بقيادة المخرج عمرو عرفة داخل إحدى الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر حيث انطلق صناع العمل التصوير مطلع الأسبوع الجاري.

ويكثف المخرج عمرو عرفه عدد ساعات التصوير وسط إجراءات مشددة واحترازية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المشاهد وتسليم الحلقات الأولى للشركة المنتجة استعدادا لعرضه خلال موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل.

أبطال وصناع مسلسل “أحلام سعيدة”

و يشارك في مسلسل أحلام سعيدة بجانب النجمة يسرا كل من النجمة غادة عادل، والمطربة مي كساب، و جاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل و من المقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة، و العمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

آخر أعمال يسرا التلفزيونية

وشاركت يسرا في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “حرب أهلية” والتي حققت من خلاله ردود أفعال قوية أثناء عرضه من قبل الجمهور المصري والعربي، وشارك في بطولته بجانبها كل من النجم باسل خياط، وجميلة عوض، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت قصة وأحداث مسلسل “حرب أهلية” حول صراع بين أبطال العمل في مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر و تكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف و لديها ابنة تدخلها في صراعات كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها و تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.