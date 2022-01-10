الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس زامبيا: نقدر الفرصة التى يقدمها منتدى شباب العالم للتعرف على الإبداعات

رئيس دولة زامبيا
رئيس دولة زامبيا هاكيندي هيشيليما

أكد رئيس دولة زامبيا هاكيندي هيشيليما أن بلاده تقدر وتثمن الفرصة التي يقدمها منتدى شباب العالم للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على ابتكاراتهم وإبداعاتهم. 

وقال هيشيليما- في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفراس، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن زامبيا قامت بوضع الشباب في قمة أولويات أجندتها، حيث إنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية، كما لم تدخر جهدا في دعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة في الشئون الاقتصادية للدولة"، منوها بإيمان بلاده الشديد بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف أن بلاده وضعت مهام تتضمن مشاركة الشباب في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأن يكونوا جزءا فاعلا مهما في المجتمع، معربا عن سعي بلاده لأن يكون هناك مزيد من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها. 

وأشار رئيس زامبيا إلى أن بلاده صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز التنوع الثقافي، موضحا أن التصديق على هذه الأداة الدولية توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع. 

وحث شباب العالم على استخدام منصة منتدى شباب العالم، ليس فقط لتبادل الرؤى، ولكن للانخراط والاشتراك في اتخاذ القرار وصنعه، فضلا عن الاستفادة من المنتدى وتحويله إلى أفعال جادة وفعالة، وأن يكون الشباب أعضاءً فاعلين في مجتمعات العالم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

الرئيس السيسى: مصر من الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

«كورونا تحدٍ عظيم وقدمنا مبادرات للعمالة المؤقتة».. رسائل الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

رئيس صرف صحى الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير محطة «11 شرق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا