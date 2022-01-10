رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما فى حركة الشباب العالمى

أكد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أن منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمي، مشيرًا إلى أن الشباب يواجهون- شأننا جميعًا- العواقب الوخيمة التي أدت إليها جائحة كورونا.

وقال رئيس رومانيا- في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس أمام منتدى شباب العالم- إنه ينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل، ونحن ندرك تمامًا الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية.

وأضاف أنه للتعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب 2022 - 2027، وهي تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.