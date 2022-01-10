رئيس مالطا: نقاشات منتدى شباب العالم تسهم فى تبادل الأفكار على المستويات الدولية

أكد رئيس مالطا جورج فيلا ثقته في أن الموضوعات التي سيناقشها منتدى شباب العالم سوف تسهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية والدولية، مشيرًا إلى أنها "جاءت في وقتها".

ووجه رئيس مالطا- في كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، الذي انطلق اليوم الاثنين بشرم الشيخ - الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الدعوة له للحديث في هذا الحدث المهم، الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته ويعد من أهم الأحداث، لاسيما في ظل السيناريو العالمي القاتم الذي صنعته الجائحة.

وقال فيلا "أتوجه إليكم جميعًا من مختلف البلدان، ومن مختلف الخلفيات الثقافية، بالتأكيد أن هذا المنتدى مثال رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولي لأزمات تواجهنا جميعًا من خلال حوار شامل ومتنوع".

وأضاف أن العامين الماضيين شهدا الأزمة التي دعتنا جميعًا إلى التفكر والتدبر، ليس فقط في العواقب الوخيمة الاقتصادية والصحية التي واجهناها جميعًا، وإنما أيضًا في حالات عدم الاستقرار التي ولدتها الجائحة، والتي تهدد وجودنا.. مؤكدًا أنه كان علينا أن نركز على الأثر الذي كان لهذه الجائحة على الأجيال الشابة، حيث واجه ملايين الأطفال الأثر المُدمر لها، فضلًا عن الآثار النفسية الخطيرة، حينما رأوا أعز أحبائهم مرضى، وبعضهم احتاج إلى الأجهزة الطبية والأدوية ولم يجدها.

وتابع رئيس مالطا "وبالنسبة لمن كان حظهم أفضل استمروا في التعليم، ولكنهم مع ذلك واجهوا عددًا من العواقب، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضًا في فقدانهم الفرصة للتواصل الاجتماعي مع أحبائهم وأصدقائهم".

وفيما يتعلق بالتعليم في كل مستوياته الابتدائي والإعدادي والثانوي والعملية التعليمية، قال رئيس مالطا "كان هناك حرص على أن تستمر، لكن ذلك تطلب أن يكون هناك تفاهم على نحو جديد فيما بين أعضاء العملية التعليمية والطلاب من ناحية أخرى"، مشيرًا إلى أن الأطفال، ولاسيما صغار السن، تعرضوا لشكل غير مسبوق من الخشية والخوف من فقد أحبائهم أو من العرقلة خلال هذه الأشهر التي كانت حافلة بالاضطراب.