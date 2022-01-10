الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

7 توصيات فى مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات لدعم الصناعة

مؤتمر الشراكة الخليجي
مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات

أكدت توصيات مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات الذى عقد بالقاهرة مساء أمس، على أن القاعدة الإقتصادية والصناعية في جمهورية مصر العربية هي عمق استراتيجي الصناعة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وذلك باعتبار مصر:

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وجاءت التوصيات فى 7 نقاط هامة وهى

1-  من أهم الأسواق الإقليمية بالمنطقة للتعداد السكاني الذي يتجاوز الـ 100 مليون نسمة ومعدلات زيادة تصل إلى أكثر من 2 مليون نسمة سنوياً.

2-  موقع جغرافي مهم يكسب الصناعة ميزة تنافسية ولوجيستية مضافة.

3- تتمتع مصر باتفاقيات تبادل اقتصادي وتجاري مميزه مع عديد من الدول ومنها أسواق الإتحاد الأوروبي ودول أفريقيا «الكوميسا»، وبعض الدول بأمريكا اللاتينية.

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4- اكتشافات جديدة وهامة للغاز والتي تشكل أهمية استراتيجية للصناعات البتروكيماوية.

5- تمثل رؤية مصر 2030 الاقتصادية دعما لمنظومة التنمية والتعاون والاستثمار بين دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية ومصر.

6-  يوصي هذا المؤتمر بمزيد من التعاون والتحالف الاستثماري والصناعي والتجاري والتنظيمي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وذلك لرفع الكفاءة التنافسية لمخرجات صناعة البتروكيماويات في مواجهة التحديات والمنافسة الخارجية نحو ميزة تنافسية مضافة مشتركة في الأسواق العالمية.

7-  يدعو هذا المؤتمر منتجين البتروكيماويات في مجلس التعاون الخليجي وبالأخص المملكة العربية.

السعودية ومصر إلى تشكيل لجنة مشتركة لخلق الفرص وتقريب وجهات النظر لفرص استثمارية مستقبلية.

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شارك فى مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات، الدكتور إبراهيم عشماوي نائبا عن وزير التموين، واللواء إيهاب أمين  نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة، والكيميائي سعد هلال.رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات نائبا عن وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري بإتحاد الصناعات المصرية، وحامد خليل الرئيس التنفيذي لمجموعة ايه سي او السعودية للبتروكيماويات ، والملحق التجاري لسفارة السعودية بالقاهرة ، ممثلون لشركات أمريكية وبريطانية العاملة بمجال البتروكيماويات، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات العاملة فى القطاع.

توصيات مؤتمر للبتروكيماويات مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات القاهرة الصناعة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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