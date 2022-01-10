الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة توضح إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر وأكثر للتوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم لأخذ اللقاح، ولذلك من أخذ كامل تطعيمه لمن تلقى جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون».

وأوضح عبدالغفار أنه لا توجد أي إجراءات مطلوبة سوى التوجه وفق الرسالة إلى الوحدة التي تلقى بها اللقاح من قبل لأخذ الجرعة الثالثة، ولا يوجد تسجيل جديد لأنه مسجل بالفعل في قاعدة بيانات وزارة الصحة من قبل، كما أنه ليس من الضروري أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح الذي أخذه من قبل ويمكن أن يأخذ أي نوع متوفر آخر. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

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