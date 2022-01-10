الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب 100 جنيه.. حبس عاطل قتل شابًا في مشاجرة بكوم أمبو

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة في أسوان، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في مشاجرة حول مبلغ مالي بقيمة 100 جنيه، بمدينة كوم أمبو. 

تفاصيل الواقعة، بدأت بانتقال قوة من مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العدلي رئيس مباحث قسم شرطة كوم أمبو، للبحث عن مرتكب الواقعة، وذلك بعد ورود بلاغ بمقتل شاب على أيدي عاطل أثناء مشاجرة بينهما، ليقوم الجاني بطعن المجني عليه بمطواة ليلقي مصرعه في الحال. 

- نتائج التحريات الأولية

وتم عمل تحريات أولية وخاصة بعد هروب الجاني، وتم تقنين مكان الجاني الهارب وفي أقل من 4 ساعات بعد وقوع الحادثة تم القبض عليه مختبئا في أحد الأماكن. 

وكشفت التحريات، أن شخصا يدعى " ف. ش."، عاطل، طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال، وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب الخلاف علي 100 جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أسوان مشاجرة حبس عاطل مدينة كوم إمبو مرتكب الواقعة

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وائل لطفي

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