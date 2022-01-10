التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق منزل بسوهاج

لقى طفل في الثالثة من العمر مصرعه، إثر إصابته بحالة اختناق عقب نشوب حريق بشقة والده بالطابق الثالث بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يُفيد بوفاة طفل عقب إصابته بحالة اختناق في حريق بمنزل بدائرة مركز شرطة ساقلته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، بنشوب حريق فى شقة بناحية دائرة مركز ساقلتة، وتبين نشوب الحريق فى شقة بالطابق الثالث ملك المدعو "أحمد ع م ب" 35 سنة عامل ومتواجد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل "صهيب ا ع" 3 سنوات ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته "بحالة اختناق"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال المدعو "هيثم م ح ب" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية صهر مالك الشقة خال المتوفي بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من دفاية كهربائية وبعض الوصلات العشوائية، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزليه ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.