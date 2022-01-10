«معادن رجالي».. قائمة بالفيتامينات المثالية التي يحتاجها الرجال

أكدت الكثير من الإحصائيات أن 75% من الرجال لا يذهبون لعيادة الأطباء، حيث يرى البعض أن من الضعف الذهاب للمستشفيات والعيادات، حيث يعتمدون في النهاية على الأدوية المضادة والمسكنات.

ومع نمط الحياة الذي نتبعه، فإننا بالتأكيد نفتقد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعرضنا لخطر الإصابة بالأمراض.

فهناك نسبة عالية من الرجال يعانون من نقص حاد في الفيتامينات والمعادن بسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأملاح، حيث تشير الدراسات إلى أن معظم الرجال ليس لديهم ما يكفي من المغنيسيوم في أجسامهم، وكذلك فيتامين د وفيتامين ب 12، لذا قدم الأطباء بموقع “healthybuilderz” قائمة الفيتامينات المثالية للرجال.

فيتامين د:

يفتقر كل من الرجال والنساء بشكل خطير إلى هذا الفيتامين خاصة أولئك الذين يعيشون في مناخ أكثر برودة بما في ذلك أولئك الذين يفضلون البقاء في منازلهم، حيث يحتاج الرجال إلى هذا الفيتامين من أجل إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى تنظيم الكوليسترول وضغط الدم، ومنع تقلبات المزاج، وتعزيز صحة العظام وحماية صحة الدماغ أيضًا.

ومن بين أفضل مصادر فيتامين د منتجات الألبان والبيض، وأنواع معينة من الفطر، حيث يعتبر التعرض لأشعة الشمس دائمًا أفضل طريقة للحصول على فيتامين د، لذا اقض حوالي 15 إلى 20 دقيقة في الهواء الطلق دون ارتداء أي واقي من الشمس.

الفيتامينات المضادة للأكسدة:

الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E ضرورية لمحاربة الجذور الحرة التي تسبب الضرر للجسم، كما أنها قادرة على إبقاء علامات الشيخوخة بعيدة، مما يعني أنك ستبدو أصغر من سنواتك عندما تضيف الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي.

البوتاسيوم:

يمكن أن يشكل انخفاض مستويات البوتاسيوم تهديدًا خطيرًا على صحتك لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وما شابه.

ويمكن رفع مستويات البوتاسيوم عن طريق تناول الفاصوليا والبطاطا الحلوة والموز والأفوكادو ولحم البقر والسلمون بانتظام.

زيوت الأسماك “أوميجا 3”:

معدن آخر يجب أن يكون موجودًا في نظامك الغذائي هو أحماض أوميجا 3 الدهنية حيث يساعد في تقليل الالتهاب في جسمك إلى الحد الأدنى، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في الحفاظ على عمل قلبك وعقلك بشكل صحيح.