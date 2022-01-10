الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«معادن رجالي».. قائمة بالفيتامينات المثالية التي يحتاجها الرجال

فيتامينات
فيتامينات

أكدت الكثير من الإحصائيات أن 75% من الرجال لا يذهبون لعيادة الأطباء، حيث يرى البعض أن من الضعف الذهاب للمستشفيات والعيادات، حيث يعتمدون في النهاية على الأدوية المضادة والمسكنات.

ومع نمط الحياة الذي نتبعه، فإننا بالتأكيد نفتقد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعرضنا لخطر الإصابة بالأمراض.

فهناك نسبة عالية من الرجال يعانون من نقص حاد في الفيتامينات والمعادن بسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأملاح، حيث تشير الدراسات إلى أن معظم الرجال ليس لديهم ما يكفي من المغنيسيوم في أجسامهم، وكذلك فيتامين د وفيتامين ب 12، لذا قدم الأطباء بموقع “healthybuilderz” قائمة الفيتامينات المثالية للرجال.

فيتامين د:

يفتقر كل من الرجال والنساء بشكل خطير إلى هذا الفيتامين خاصة أولئك الذين يعيشون في مناخ أكثر برودة بما في ذلك أولئك الذين يفضلون البقاء في منازلهم، حيث يحتاج الرجال إلى هذا الفيتامين من أجل إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى تنظيم الكوليسترول وضغط الدم، ومنع تقلبات المزاج، وتعزيز صحة العظام وحماية صحة الدماغ أيضًا.

ومن بين أفضل مصادر فيتامين د منتجات الألبان والبيض، وأنواع معينة من الفطر، حيث يعتبر التعرض لأشعة الشمس دائمًا أفضل طريقة للحصول على فيتامين د، لذا اقض حوالي 15 إلى 20 دقيقة في الهواء الطلق دون ارتداء أي واقي من الشمس.

الفيتامينات المضادة للأكسدة:

الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E ضرورية لمحاربة الجذور الحرة التي تسبب الضرر للجسم، كما أنها قادرة على إبقاء علامات الشيخوخة بعيدة، مما يعني أنك ستبدو أصغر من سنواتك عندما تضيف الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي.

البوتاسيوم:

يمكن أن يشكل انخفاض مستويات البوتاسيوم تهديدًا خطيرًا على صحتك لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وما شابه.

ويمكن رفع مستويات البوتاسيوم عن طريق تناول الفاصوليا والبطاطا الحلوة والموز والأفوكادو ولحم البقر والسلمون بانتظام. 

زيوت الأسماك “أوميجا 3”:

معدن آخر يجب أن يكون موجودًا في نظامك الغذائي هو أحماض أوميجا 3 الدهنية حيث يساعد في تقليل الالتهاب في جسمك إلى الحد الأدنى، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في الحفاظ على عمل قلبك وعقلك بشكل صحيح.

الرجال ارتفاع ضغط الدم فيتامين ب 12 الفيتامينات والمعادن فيتامينات رجالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتهمة إشعال النار عمدًا في مبنى سكني بالمقطم

«تجراي»: نقص المعدات الطبية والوقود تسببا في انهيار كامل للنظام الصحي

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا