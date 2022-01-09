الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منتدى شباب العالم: تقسيم حضور المشاركين على فعاليات الافتتاح الرئيسى

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

في إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

لأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا في المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضي “Virtual System” على موقع المنتدى ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: https://virtual.wyfegypt.com.

عن منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. 

وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا منتدى شباب العالم الاجراءات الاحترازية التنمية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

لبنى عسل تكشف آخر لقاء مع وائل الإبراشى وطلبه الأخير من الناس

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا