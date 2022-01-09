منتدى شباب العالم: تقسيم حضور المشاركين على فعاليات الافتتاح الرئيسى

في إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

لأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا في المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضي “Virtual System” على موقع المنتدى ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: https://virtual.wyfegypt.com.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.