مصرع 19 فى حريق بنيويورك

لقي 19 شخصًا بينهم 9 أطفال على الأقل مصرعهم، مساء اليوم الأحد، في حريق نشب داخل مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".

وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا في الحريق، فيما نقل 32 منهم على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن حوالي 200 عنصر من فرق الإطفاء في المدينة هرعوا إلى مكان الحريق الذي وقع في الطابق الثالث من مبنى توين بارك المكون من 19 طابقا في حي برونكس.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لشبكة "CNN": "إن حريقًا كبيرًا شب في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك يوم الأحد، خلف 19 قتيلاً، من بينهم تسعة أطفال".

وقال دانيال نيغرو، مفوض قوات الدفاع عن ولاية نيويورك في وقت سابق الأحد، إن الحريق أدى إلى نقل 32 شخصًا إلى المستشفيات في ظروف خطرة.

وقال آدامز: "إن إجمالي عدد المصابين 63 شخصًا"، مضيفا: "هذه لحظة مروعة ومؤلمة لمدينة نيويورك، وسيؤدي تأثير هذا الحريق إلى إحداث قدر من الألم واليأس في مدينتنا".

وقال نيجرو: "إن الحريق بدأ في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث من المبنى. قال إن باب الشقة ترك مفتوحا، ثم انتشر الدخان في كل طابق من المبنى".

وواجه رجال الإطفاء "دخانا كثيفًا جدًا ونيرانا كثيفة جدًا" في الممرات.

تم العثور على الضحايا في سلالم في كل طابق من المبنى، والعديد منهم يعانون من سكتة قلبية، فيما قال نيغرو إنه يمكن أن يكون خسارة غير مسبوقة في الأرواح.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال.