رئيس مجلس الأمة الكويتى يهنئ الحلبوسى برئاسة البرلمان العراقى

هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مساء الأحد، رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي لانتخابه رئيسا للمجلس.

وقال بيان لمجلس الامة ان "رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهنئ الحلبوسي بولايته الثانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وقال الحلبوسي، في كلمة له: "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد الحلبوسي أن انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير".

وتابع رئيس مجلس النواب العراقى المنتخب "نحتاج لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، من الجولة الأولى من التصويت وشارك 228 نائبا في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع.

يجدر الإشارة إلى أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، شهدت حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.