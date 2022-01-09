الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل قتل شاب ووفاة شقيقين فى أسوان

جثة
جثة

سادت حالة من الحزن في محافظة أسوان، اليوم، بعد قتل شاب بمركز كوم أمبو ووفاة شقيقين في مركز إدفو.

قتل شاب بمركز كوم أمبو

نشبت مشاجرة بين شخصين بمنطقة البراديس في مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص، وتم نقله إلى المشرحة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة كوم أمبو من المشرحة باستقبال جثة شاب يدعي "م. ع" يبلغ من العمر 17 عامًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبتشكيل فريق للبحث لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى الحقيقة وراء الحادث، تبين أن من خلال التحريات أن عاطلا يدعي "ف، ش" قام بطعن المجني علية بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة ووفاته في الحال.

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب احتكاكات ومشاحنات وقعت بينهم، وتجري قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو عملية البحث على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفاة شقيقين في مركز إدفو 

سادت حالة من الحزن والأسى بين الأهالي بقرية الفوزة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بعد وفاة منصور محمود عبدالحليم إثر أزمة قلبية، أثناء عمله كمدير للمدرسة الفوازة الابتدائية، وخلال التجهيزات لمراسم الدفن توفي شقيقه ناصر محمود عبدالحلية، بأزمة قلبية أثر حزنه على شقيقه.

وشهدت قرية الفوزة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مراسم دفن الشقيقين في آن واحد، وسط حالة من الاندهاش لبعض المتواجدين من حالة الترابط التي كانت بين الشقيقين وخاصة أنهم ينالون جميع محبة أهالي القرية.

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